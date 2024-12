Infezioni contratte in ospedale

I pazienti che trascorrono la loro degenza a letto hanno un utilizzo ridotto dei polmoni e i muscoli che controllano la respirazione possono indebolirsi. In seguito, l’inspirazione profonda può diventare difficile e, in caso di accumulo di muco nelle vie aeree, i pazienti potrebbero non essere in grado di tossire con forza sufficiente per espettorare il muco. Quando il muco si accumula, i batteri non possono essere perfettamente debellati dalle vie aeree, con possibile sviluppo di polmonite.

Il rischio di infezioni polmonari è maggiore nei seguenti casi:

con l’utilizzo di un ventilatore, che rende il rischio molto elevato

a seguito di un precedente trattamento antibiotico

in concomitanza con altre patologie, come malattie cardiache, polmonari, epatiche o renali

età superiore a 70 anni

Ricovero in una struttura assistenziale

precedente intervento chirurgico addominale o toracico

assunzione di determinati farmaci come gli inibitori della pompa protonica, che riducono gli acidi gastrici

Gli esercizi di respirazione e tosse profonda possono aiutare a prevenire le infezioni polmonari. Tali esercizi possono aiutare i polmoni a rimanere aperti e prevenire l’indebolimento dei muscoli respiratori.