Visita medica della cute

Talvolta una biopsia cutanea

A volte un patch test per stabilire un’allergia da contatto

Il medico formula la diagnosi di dermatite nummulare sulla base del caratteristico aspetto delle macchie. Inoltre talvolta preleva dei campioni cutanei da inviare in laboratorio (biopsia).

Se non è presente atopia (una combinazione di dermatite atopica, febbre da fieno e asma), può venire eseguito un patch test. Nel patch test, vengono posizionati sulla pelle della parte superiore della schiena dei piccoli cerotti contenenti allergeni da contatto standard, che vengono lasciati in sede per 48 ore per vedere se sotto uno di essi si sviluppa un’eruzione cutanea. Dopo 48 ore, vengono rimossi e il medico valuta la cute sottostante. La cute viene valutata nuovamente uno o due giorni più tardi.