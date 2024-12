Eritroderma

Trattamento della causa sottostante

Possibilmente l’interruzione o la sostituzione di qualsiasi farmaco che può essere la causa

Spesso ricovero ospedaliero per cure di supporto

Cura della pelle

A volte corticosteroidi

Fondamentalmente, il trattamento dell’eritrodermia dipende dalla causa specifica. Ad esempio, se l’eritrodermia è causata da una reazione a un farmaco, si deve interrompere la sua assunzione. Se è la manifestazione di un linfoma cutaneo, si deve trattare il linfoma.

La diagnosi e il trattamento di supporto precoci dell’eritrodermia sono importanti per evitare lo sviluppo di infezioni cutanee e una perdita di liquidi e proteine potenzialmente letale.

Spesso l’eritrodermia richiede il ricovero e il trattamento con antibiotici (per l’infezione), liquidi e sali (per sostituire quelli perduti attraverso la pelle) da somministrare in vena (per via endovenosa) e integratori nutrizionali. Il trattamento comprende anche l’uso di farmaci e di coperte riscaldate per tenere sotto controllo la temperatura corporea. Gli agenti idratanti (emollienti) possono aiutare a lenire la cute.

Vengono spesso somministrati corticosteroidi applicati sulla pelle (ad esempio unguenti a base di idrocortisone). Per le forme gravi di eritrodermia spesso si somministrano corticosteroidi per via orale (come il prednisone).