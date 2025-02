Dermatite da stasi

Il modo migliore di trattare le ulcere è costituito da impacchi e medicazioni realizzati con pasta all’ossido di zinco. Possono essere usate anche medicazioni speciali con idrocolloidi che assorbono l’umidità o idrogel.

Alcune persone devono essere trattate con il bendaggio di Unna, una benda elastica riempita con pasta gelatinosa contenente zinco. La benda viene applicata sulla caviglia e sulla parte inferiore della gamba dove si indurisce in modo simile a un gesso, ma rimanendo più morbida. Lo stivaletto limita il gonfiore e aiuta a proteggere la pelle dall’irritazione mentre la pasta favorisce la guarigione. In una prima fase, lo stivaletto si cambia ogni 2 o 3 giorni, ma in seguito si cambia solo una o due volte alla settimana. Dopo la guarigione dell’ulcera, un supporto elastico deve essere applicato prima che la persona si alzi la mattina. A prescindere dalla fasciatura usata, la riduzione del gonfiore (solitamente con la compressione) è essenziale per la guarigione.

Gli antibiotici applicati sulla cute sono utili per trattare alcune aree di cute aperta o irritata e le ulcere. Per trattare la cellulite si utilizzano antibiotici per via orale.

Talvolta, la cute di altre zone del corpo viene prelevata e innestata su ulcere molto grandi.