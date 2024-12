Le cause più comuni di prurito anale sono:

Ignote (la maggior parte)

Correlate all’igiene

Spesso, non è possibile identificare una patologia specifica come causa del prurito anale e il sintomo si risolve senza trattamento dopo un periodo di tempo. Molte altre cause di prurito anale sono dovute a scarsa o eccessiva igiene. Solo pochissimi casi sono causati da un disturbo specifico (vedere la tabella Cause e caratteristiche del prurito anale), come gli ossiuri o un’infezione micotica. Delle cause specifiche, solo quelle rare, come la malattia infiammatoria intestinale e il cancro della cute attorno all’ano sono considerate gravi.

Una scarsa o eccessiva igiene può dare luogo a prurito anale. Nel primo caso rimarranno residui di feci e sudore irritante sulla cute anale. Nel secondo, più comune, una pulizia eccessivamente vigorosa, spesso con salviette umidificate e saponi aggressivi, può rendere secca o irritare la cute o, talvolta, causare reazioni allergiche. Le emorroidi possono rendere difficoltosa una pulizia accurata dopo l’evacuazione. Talvolta le emorroidi producono muco o secrezioni fecali, dando luogo in entrambi i casi a prurito.

I bambini piccoli e gli anziani hanno molti problemi a controllare l’urina (incontinenza urinaria) o le feci (incontinenza fecale). Questi problemi possono provocare irritazione che porta a infezioni cutanee e prurito anale.

Quando esordisce il prurito, può scatenarsi un ciclo prurito-grattamento-prurito, nel quale il grattamento aumenta il prurito. Spesso, il grattamento e lo sfregamento dell’area pruriginosa sono tali da provocare una lacerazione cutanea. In alcuni casi i graffi possono irritarsi, causando ulteriore prurito. Inoltre, in alcuni casi il paziente è allergico alle pomate o ad altri trattamenti utilizzati per il prurito.