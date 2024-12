Trattamento della causa quando è possibile

A volte corticosteroidi

Fototerapia

Talvolta, antibiotici

Se la causa è nota, viene trattata.

Si devono evitare gli allergeni da contatto, nonché le sostanze irritanti per la cute e il contatto particolarmente frequente o prolungato con l’acqua e i detergenti.

I corticosteroidi applicati sulla pelle vengono talvolta somministrati per alleviare l’infiammazione. Gli antistaminici possono contribuire ad alleviare il prurito.

La fototerapia (esposizione alla luce ultravioletta), talvolta preceduta dall’immersione in una soluzione di psoralene prima dell’esposizione, può aiutare.

Per le forme gravi di dermatite della mano e del piede, i corticosteroidi possono essere assunti per via orale o talvolta per iniezione, ma preferibilmente sono utilizzati solo a breve termine. Talvolta, se è necessaria una terapia immunosoppressiva a lungo termine, possono essere somministrati la ciclosporina, il micofenolato o il metotressato per iniezione.

Di norma, le infezioni vengono trattate con antibiotici.