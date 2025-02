Panoramica della dermatite

La dermatite è una malattia infiammatoria degli strati superficiali della pelle che causa prurito, vescicole, rossore, gonfiore e spesso essudazione, croste e desquamazione.

Le cause conosciute includono pelle secca, contatto con una particolare sostanza, certe sostanze o farmaci e le vene varicose.

I sintomi tipici includono un’eruzione cutanea di colore rosso e pruriginosa, vescicole, ulcere aperte, essudazione e formazione di croste.

Di solito, la diagnosi si basa sui sintomi ed è confermata dai risultati degli esami sulla cute o sui campioni cutanei, oppure dalla presenza dei farmaci o delle sostanze irritanti sospettati.

Evitando le sostanze irritanti e gli allergeni (sostanze che causano le reazioni allergiche) noti, si riduce il rischio di dermatite.

Il trattamento dipende dalla causa e da sintomi specifici.

(Vedere anche Prurito.)

Dermatite è un termine ampio per indicare diverse patologie che causano eruzioni eritemato-pruriginose. Eczema è sinonimo di dermatite, ma viene spesso usato per indicare la dermatite atopica. Le infezioni cutanee, come le infezioni micotiche, non vengono classificate come dermatite.

Alcuni tipi di dermatite interessano solo specifiche parti del corpo (come la dermatite da contatto, compresa quella da edera velenosa, la dermatite nummulare, la dermatite da stasi, il lichen simplex cronico, la dermatite seborroica e la dermatite della mano e del piede), mentre altre possono presentarsi ovunque (come la dermatite atopica).

Alcuni tipi di dermatite hanno una causa nota (come la dermatite allergica da contatto), mentre per altri la causa è sconosciuta (come la dermatite nummulare).

La dermatite cronica persiste per un lungo periodo di tempo. Le mani sono particolarmente soggette alla dermatite cronica, dato che sono spesso a contatto con molte sostanze estranee. La dermatite cronica può avere molte cause diverse. Il grattamento e lo strofinamento cronici dovuti al prurito spesso determinano l’ispessimento della cute (lichenificazione).

Sintomi della dermatite La dermatite causa Arrossamento

Prurito

Desquamazione

Gonfiore

Essudazione

Croste

Vesciche (a volte)

Ispessimento della pelle, o lichenificazione (nella dermatite cronica) La dermatite cronica frequentemente determina l’ispessimento e la fissurazione della cute. Qualsiasi tipo di dermatite può essere complicato da un’infezione.

Diagnosi della dermatite Visita medica

Esami cutanei, del sangue o entrambi

A volte biopsia La diagnosi di dermatite viene posta in base ai sintomi del soggetto, all’aspetto e alla sede dell’eruzione cutanea. I medici cercano di determinare se il soggetto sia entrato in contatto con sostanze irritanti o se presenti un’allergia o un’infezione. Per confermare la diagnosi, il medico può eseguire degli esami, ad esempio un patch test oppure esami del sangue. Inoltre si possono prelevare dei campioni cutanei da inviare in laboratorio (biopsia).

Prevenzione della dermatite Evitare i fattori scatenanti Per ridurre il rischio di dermatite, i soggetti dovrebbero evitare gli allergeni noti e le sostanze irritanti (fattori scatenanti).