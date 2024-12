Alopecia (perdita dei peli)

Solitamente, gli esami non sono necessari se la causa viene identificata con una visita medica. Ad esempio, la perdita di capelli a distribuzione maschile e distribuzione femminile generalmente non richiede analisi. Tuttavia, se la perdita di capelli si verifica in uomini giovani senza anamnesi familiare di perdita di capelli, il medico può chiedere informazioni in merito all’uso di steroidi anabolizzanti e altri farmaci.

Alle donne che presentano una perdita di capelli significativa e che hanno sviluppato caratteristiche maschili (per esempio, voce più profonda, eccessiva peluria sul viso e sul corpo) può essere chiesto se utilizzano farmaci su prescrizione o sostanze illegali e possono essere sottoposte ad analisi del sangue per misurare i livelli degli ormoni testosterone e deidroepiandrosterone solfato (DHEA-S). Se l’esame medico rileva segni di altre anomalie ormonali o di altre malattie gravi, possono essere necessarie analisi del sangue per identificare tali disturbi (per esempio, esami per misurare l’ormone luteinizzante [LH] e l’ormone follicolostimolante [FSH] per diagnosticare la sindrome dell’ovaio policistico [PCOS]). Se viene sospettato un altro disturbo dopo la valutazione del medico, possono essere eseguiti altri esami del sangue.

Il pull test aiuta i medici a valutare la caduta dei capelli. Il medico tira delicatamente una ciocca di capelli (circa 40) in almeno 3 diversi punti del cuoio capelluto. Il medico conta quindi il numero di peli che fuoriescono con ogni trazione. Se a ciascuna trazione si staccano più di 4-6 capelli in fase telogen, il pull test è positivo e, molto probabilmente, la persona soffre di effluvio in telogen.

Se la diagnosi non è chiara dopo la visita medica e altri esami, può essere effettuata una biopsia del cuoio capelluto. La biopsia aiuta a stabilire se i follicoli piliferi sono normali, e aiuta a differenziare tra l’alopecia che causa cicatrizzazione (distruggendo il follicolo pilifero) e l’alopecia che non comporta tale conseguenza. Se i follicoli piliferi sono anormali, la biopsia può indicare le possibili cause.

Nel caso il pull test risulti negativo e non sia chiaro se la caduta è effettivamente eccessiva, può essere effettuato un conteggio quotidiano dei capelli per quantificare la perdita di capelli. I capelli persi di prima mattina mentre ci si pettina o quando ci si lava i capelli vengono raccolti in buste di plastica trasparente, quotidianamente, per 14 giorni. Viene quindi registrato il numero di capelli in ciascuna busta. La perdita di oltre 100 capelli al giorno è anormale, ad eccezione della caduta che avviene dopo il lavaggio, quando potrebbero cadere fino a 250 capelli. Il paziente può portare con sé i capelli per l’esame al microscopio.