Corticosteroidi

Farmaci o sostanze chimiche applicati direttamente sulla pelle

Talvolta baricitinib, ritlecitinib o metotressato

L’alopecia areata può essere trattata con corticosteroidi. Per piccole chiazze alopeciche, i corticosteroidi vengono, in genere, iniettati sotto la cute della chiazza calva; anche il minoxidil può essere applicato topicamente. Per le chiazze più grandi, i corticosteroidi possono essere applicati sul cuoio capelluto (topicamente) oppure, più raramente, possono essere assunti per via orale.

Altri trattamenti per l’alopecia areata comportano l’applicazione sul cuoio capelluto di sostanze chimiche, quali l’antralina, il difenilciclopropenone o il dibutilestere dell’acido squarico, al fine di indurre una lieve reazione irritante o allergica, che talvolta promuove la crescita dei capelli. Questi trattamenti vengono solitamente somministrati a persone che presentano una perdita di capelli diffusa in cui altri trattamenti sono risultati inefficaci.

Nei casi più gravi, può essere prescritto il metotressato per via orale. Questo farmaco può essere combinato con corticosteroidi per via orale. Baricitinib e ritlecitinib, farmaci chiamati inibitori delle Janus chinasi (JAK; utilizzati nel trattamento di altre malattie autoimmuni e del sangue), sono utili nel trattamento dell’alopecia areata.

Talvolta i medici utilizzano psoraleni e luce ultravioletta A per la fototerapia (PUVA) nei soggetti nei quali la terapia tradizionale non ha successo. Questa terapia non è ampiamente utilizzata a causa del suo limitato successo e degli alti tassi di recidiva nei soggetti che la usano.

Il medico e il paziente potrebbero decidere di lasciare che l’alopecia areata si risolva spontaneamente, cosa che talvolta avviene senza trattamenti nei casi più lievi. In alcuni casi, i capelli possono ricrescere in qualche mese. Nelle persone in cui la perdita di peli è diffusa, la ricrescita è meno probabile.