Tricotillomania (disturbo da strappamento di peli)

Sia la quantità di capelli e peli strappati che la sede interessata possono variare da persona a persona. Alcuni soggetti con tricotillomania presentano aree completamente calve. Possono mancare le sopracciglia e/o le ciglia. Altri soggetti hanno solo capelli diradati. Il soggetto può cambiare nel tempo le zone da cui si strappa i capelli.

Alcuni soggetti si tirano i capelli in maniera automatica, senza pensarci, mentre altri sono più consapevoli del gesto.

I soggetti con tricotillomania non si strappano i capelli perché sono convinti di avere un problema estetico e cercano di risolverlo (come i soggetti dismorfofobici). Tuttavia, possono sentirsi tesi o ansiosi poco prima di farlo, e il fatto di tirarsi i capelli può alleviare tale sensazione. Successivamente, possono avvertire una sensazione di gratificazione.

La tricotillomania può essere accompagnata da molte attività (rituali). Il soggetto può cercare meticolosamente un particolare tipo di capello o pelo da strappare. Può arrotolarsi i capelli tra le dita, passare le ciocche tra i denti o mordere i capelli una volta strappati, molti ingeriscono i capelli. I capelli ingeriti possono formare una massa che resta incastrata nello stomaco o in altre parti del tratto digerente. Tali masse, definite tricobezoari, possono determinare un senso di sazietà prematuro durante i pasti o causare nausea, vomito, dolore e altri sintomi digestivi.

Molte persone affette da tricotillomania inoltre si escoriano ripetutamente, si mordono le unghie, si masticano le guance o compiono altri atti ripetitivi focalizzati sul corpo. Possono anche soffrire di depressione.

Possono sentirsi in imbarazzo o vergognarsi del loro aspetto o dell’incapacità di controllare il proprio comportamento. Possono cercare di camuffare la perdita di capelli indossando parrucche o fasce per capelli. Alcuni per celare i vuoti si strappano i capelli che restano. Il soggetto può evitare situazioni in cui altri possono accorgersi della calvizie. Di solito, non si strappa i capelli di fronte ad altri, tranne che i familiari. Il soggetto può inoltre essere angosciato dalla sua perdita di controllo e cercare ripetutamente di smettere di strapparsi i capelli, o di farlo meno spesso, ma non riesce.

Alcuni soggetti strappano i capelli ad altri o agli animali oppure strappano fili da abiti, lenzuola o altro materiale tessile.

I sintomi generalmente sono di intensità variabile ma possono protrarsi per tutta la vita.