Dermatofitosi del cuoio capelluto (tinea capitis)

Nei bambini e negli adulti, farmaci antimicotici assunti per via orale

Nei bambini, crema antimicotica e shampoo al solfuro di selenio

Negli adulti, talvolta shampoo al solfuro di selenio

A volte prednisone

Nei bambini, il trattamento della tinea capitis prevede l’uso di un farmaco antimicotico chiamato terbinafina, assunto per via orale. La griseofulvina è un farmaco alternativo per i bambini.

Per prevenire la diffusione, specialmente agli altri bambini, si può applicare una crema antimicotica sul cuoio capelluto fino alla completa guarigione della tinea capitis. Può essere usato anche lo shampoo su ricetta a base di solfuro di selenio, almeno due volte a settimana. Durante il trattamento, i bambini possono continuare a frequentare la scuola. (Vedere anche la tabella Alcuni farmaci antimicotici applicati sulla cute (farmaci topici).)

Negli adulti, il trattamento della tinea capitis prevede il farmaco antimicotico terbinafina o itraconazolo assunto per via orale. La durata del trattamento dipende dal farmaco utilizzato. Anche lo shampoo al solfuro di selenio viene talvolta usato negli adulti.

In caso di aree gravemente infiammate e di presenza di un cherion, i medici possono prescrivere un breve ciclo di corticosteroidi, come il prednisone assunto per via orale, per ridurre i sintomi ed, eventualmente, i rischi di cicatrizzazione.