† Le misure di screening, che possono essere adottate a casa, comprendono una regolare misurazione del peso e, una volta all’anno, un controllo della pelle per verificare eventuali alterazioni e presenza di piaghe sanguinanti. Il controllo cutaneo in aree difficili da visualizzare da soli, come la schiena o l’area dietro le orecchie, può essere eseguito da un’altra persona (ad esempio, il coniuge). Alcuni medici consigliano agli uomini di controllare l’eventuale presenza di noduli nei testicoli, anche se le evidenze dell’efficacia di questa pratica non sono chiare.