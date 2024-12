Screening del tumore del colon-retto

La colonografia con TC (colonscopia virtuale) genera immagini bi- e tridimensionali del colon grazie a una tecnica tomografica speciale. Questo esame prevede l’assunzione di un agente di contrasto per via orale e la distensione del colon con gas introdotto mediante una sonda inserita nel retto. La visualizzazione di immagini tridimensionali ad alta risoluzione simula in qualche modo la colonscopia standard, di qui il nome.

La colonscopia virtuale potrebbe essere un’opzione per i pazienti che non sono in grado o disposti a sottoporsi alla regolare procedura di colonscopia, ma è meno accurata e altamente dipendente dalle capacità e dall’esperienza del radiologo. La colonscopia virtuale non necessita di sedazione, ma richiede comunque un’approfondita preparazione intestinale e la distensione del colon con gas potrebbe risultare fastidiosa. Inoltre, diversamente dalla colonscopia standard, le lesioni non possono essere asportate per analisi microscopica (bioptizzate) in sede di procedura. Se durante la colonscopia virtuale si riscontra un polipo, è necessaria una colonscopia normale per asportare il polipo o eseguire una biopsia del tumore. La colonscopia virtuale può mostrare se il tumore si è diffuso dal colon ai linfonodi o al fegato ma non è efficace per rilevare piccoli polipi nel colon.

L’esame va effettuato ogni 5 anni.