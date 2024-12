Immunoterapia per il cancro

Le cellule T sono cellule del sistema immunitario in grado di riconoscere e distruggere le cellule estranee. In questa forma di trattamento antitumorale, le cellule T vengono rimosse dal sangue di un soggetto con tumore. Quindi, in laboratorio, i medici modificano geneticamente queste cellule T in modo da riconoscere e attaccare le cellule tumorali del soggetto. Restituiscono quindi le cellule T modificate al soggetto. L’esempio più comune di questa strategia prende il nome di cellule T con recettore chimerico per l’antigene (chimeric antigen receptor-T-cells, CAR-T). Le cellule CAR-T rappresentano una terapia efficace nei soggetti con leucemia linfoblastica acuta, linfomi a cellule B e mieloma multiplo.

Le tecniche correlate prevedono la crescita in laboratorio delle cellule T estratte e la loro attivazione mediante l’esposizione ad alcune sostanze (citochine) che ne aumentano il numero e potenzialmente la capacità di uccidere le cellule cancerose quando vengono reinfuse.