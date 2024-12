Tumori benigni dell’intestino tenue

Enteroclisi

Endoscopia

Endoscopia con videocapsula

In genere si sottopone il paziente a enteroclisi. Nell’ambito di questa procedura si introduce un’elevata quantità di bario liquido in una sonda nasale e si eseguono radiografie durante lo spostamento della sostanza attraverso il tratto digerente. In alcuni casi la tecnica viene eseguita con una tomografia computerizzata (TC) anziché con normali radiografie, nel qual caso il bario viene assunto dal soggetto per via orale anziché attraverso una sonda nasale.

Nell’endoscopia, il medico passa un endoscopio (una sonda di esplorazione flessibile) attraverso la bocca fino al duodeno e parte del digiuno (il tratto superiore e mediano dell’intestino tenue) per localizzare il tumore ed eseguire una biopsia (prelievo di un campione di tessuto per esaminarlo al microscopio). Il medico può talvolta vedere tumori dell’ileo (tratto inferiore dell’intestino tenue) per mezzo di un colonscopio (endoscopio utilizzato per visualizzare la parte inferiore del tratto digerente) attraverso l’ano, attraverso l’intero intestino crasso fino all’ileo.

Per ottenere fotografie dei tumori dell’intestino tenue è possibile ingerire una capsula wireless a batteria che contiene una o due piccole telecamere (endoscopia con videocapsula).

A volte è necessario un intervento esplorativo per identificare un tumore dell’intestino tenue.