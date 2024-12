Rimozione chirurgica del colon e, talvolta, del retto

Probabilmente, farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS)

Poiché quasi tutti i pazienti con poliposi adenomatosa familiare sviluppano il cancro, i medici raccomandano generalmente il trattamento chirurgico non appena la malattia viene diagnosticata. Le procedure possibili sono diverse. L’asportazione di tutto l’intestino crasso e del retto (colectomia totale o proctocolectomia) elimina il rischio di tumore. Poiché il paziente non possiede il retto, l’estremità dell’intestino tenue viene fissata in via definitiva all’apertura chirurgica operata nella parete addominale (ileostomia). Le feci vengono eliminate attraverso l’ileostomia in un sacchetto monouso.

In alternativa all’ileostomia, è possibile asportare l’intestino crasso e solo la mucosa del retto (dal momento che i polipi si originano dalla mucosa). A quel punto si può dare forma di tasca all’estremità dell’intestino tenue connessa all’ano. La tasca svolge le medesime funzioni del retto, eliminando la necessità di ileostomia.

Come ulteriore opzione, si asporta solo l’intestino crasso e il retto viene congiunto all’intestino tenue. Questa procedura non elimina la possibilità di sviluppo di polipi rettali, che possono trasformarsi in tumori. Il resto del retto deve pertanto essere analizzato spesso con la sigmoidoscopia, in modo da consentire l’asportazione dei nuovi polipi. Se tuttavia i nuovi polipi compaiono troppo rapidamente, è necessario rimuovere anche il retto ed è necessaria una tasca o un’ileostomia.

Dopo l’asportazione dell’intero retto e intestino crasso, il paziente deve sottoporsi a endoscopia dello stomaco e del tratto superiore dell’intestino tenue (duodeno) a intervalli periodici al fine di verificare l’eventuale presenza di cancro. I medici possono raccomandare inoltre lo screening annuale della tiroide.

Sono in fase di studio alcuni FANS per la loro capacità di far regredire la crescita di polipi in pazienti affetti da poliposi adenomatosa familiare e da polipi o tumore dell’intestino crasso. I loro effetti sono tuttavia temporanei; dopo la sospensione dei farmaci i polipi iniziano a formarsi nuovamente.