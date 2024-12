Faringe ed esofago

La gola (faringe) si trova dietro e sotto alla bocca. Quando il cibo e i liquidi lasciano la bocca, passano nella faringe. La deglutizione del cibo e dei liquidi inizia come atto volontario per continuare automaticamente. Un piccolo lembo muscolare (epiglottide) si chiude per evitare che il cibo e i liquidi scendano attraverso la trachea nei polmoni. La porzione posteriore del palato (palato molle) si solleva per evitare che il cibo e i liquidi salgano nel naso. L’ugola, un piccolo lembo fissato al palato molle, aiuta a prevenire il passaggio dei liquidi verso l’alto, nella cavità nasale.

(Vedere anche Panoramica sull’apparato digerente.)

L’apparato digerente

L’esofago, un canale muscolare a pareti sottili, rivestito di membrane mucose, unisce la gola allo stomaco. Il cibo e i liquidi avanzano lungo l’esofago non solo per gravità, ma anche grazie a onde di contrazioni muscolari ritmiche, definite peristalsi. Alle due estremità dell’esofago sono posti muscoli a forma di anello (sfintere esofageo superiore e inferiore), che si aprono e si chiudono. Gli sfinteri esofagei normalmente evitano che il contenuto dello stomaco refluisca verso l’esofago o la gola.