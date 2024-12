Come viene trattato il cancro esofageo?

Come viene trattato il cancro esofageo?

Se il tumore è di piccole dimensioni, un tentativo di cura può consistere nel bruciarlo o asportarlo chirurgicamente.

Nella maggior parte dei casi il tumore non è curabile, pertanto i trattamenti per il cancro esofageo aiutano ad alleviare i sintomi come dolore e problemi di deglutizione. I trattamenti comprendono:

Trattamento chirurgico per asportare un tumore

Chemioterapia

Radioterapia

Uso di uno stent (un tubo flessibile di rete metallica) per mantenere l'esofago aperto

Bruciatura del tumore con un laser per allargare l’apertura

Una nutrizione adeguata è importante. Se si riesce a deglutire, si può ricevere nutrizione liquida con frullati speciali. Se è impossibile deglutire, può essere necessaria la nutrizione attraverso un sondino addominale.

Avere il cancro esofageo può essere un’esperienza spaventosa e sconvolgente. Il medico può offrire supporto per aiutare ad affrontare i sintomi e le emozioni e a pianificare il fine vita, ad esempio preparando un testamento biologico.