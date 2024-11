Gli anticonvulsivanti come il valproato e la carbamazepina agiscono da stabilizzanti dell’umore. Possono essere usati per trattare la mania quando si presenta per la prima volta o per trattare sia la mania sia la depressione quando insorgono contemporaneamente (episodio misto). A differenza del litio, questi farmaci non danneggiano i reni, tuttavia la carbamazepina può provocare una notevole riduzione della conta eritrocitaria e leucocitaria. Sebbene sia raro, il valproato può danneggiare il fegato (principalmente nei bambini) oppure danneggiare gravemente il pancreas. Con un attento monitoraggio medico, questi problemi possono essere rilevati in tempo. Il valproato di solito non viene prescritto alle donne con disturbo bipolare che sono in gravidanza o in età fertile, poiché sembra aumentare il rischio di difetti genetici al cervello o al midollo spinale (difetti del tubo neurale), del disturbo da deficit di attenzione/iperattività e di autismo del feto. Il valproato e la carbamazepina possono essere utili, specialmente se il soggetto non ha risposto ad altri trattamenti.

Talvolta, la lamotrigina viene usata per controllare gli sbalzi di umore e trattare la depressione. La lamotrigina può provocare una grave eruzione cutanea. Raramente, l’eruzione cutanea si evolve nella sindrome di Stevens-Johnson, che è potenzialmente fatale. Chi assume lamotrigina deve controllare l’eventuale insorgenza di nuove eruzioni cutanee (in particolare nella zona intorno al retto e ai genitali), febbre, ghiandole ingrossate, afte in bocca o sugli occhi e gonfiore delle labbra o della lingua, riferendo tutto al medico. Per ridurre i rischi di sviluppare questi sintomi, il medico deve seguire scrupolosamente lo schema consigliato per l’aumento della dose. Inizialmente il farmaco viene prescritto a una dose relativamente bassa, che viene aumentata molto lentamente (nel corso di settimane) fino alla dose di mantenimento consigliata. In caso di sospensione della dose per 3 o più giorni, lo schema di incremento graduale della dose deve essere ricominciato.