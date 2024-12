Educazione e supporto

A volte farmaci che stabilizzano l’umore

Il soggetto con disturbo ciclotimico deve apprendere come convivere con gli estremi delle sue inclinazioni caratteriali. Convivere con un disturbo ciclotimico non è però facile perché i rapporti interpersonali sono spesso burrascosi. Per i soggetti con inclinazioni artistiche, riuscire ad avere un lavoro e una carriera nell’ambito artistico, con orari flessibili, può facilitare le cose.

Se il disturbo ciclotimico rende difficile il funzionamento, si può ricorrere a un farmaco che stabilizza l’umore (come il litio o un farmaco anticonvulsivante). L’anticonvulsivante divalproex può essere tollerato meglio rispetto al litio. Gli antidepressivi vengono usati nel disturbo ciclotimico solo in caso di depressione grave e presente da molto tempo, poiché possono indurre rapidi sbalzi da un umore all’altro (cicli rapidi).

I gruppi di sostegno possono aiutare a fornire uno spazio di dibattito in cui condividere le proprie esperienze e i propri sentimenti.