Panoramica sui disturbi dell’umore

I disturbi dell’umore sono patologie mentali che determinano periodi di eccessiva tristezza (depressione), eccessiva euforia (mania) o entrambe. Depressione e mania rappresentano i due estremi emozionali dei disturbi dell’umore.

Tristezza e felicità fanno parte della vita quotidiana e differiscono dai gravi problemi emotivi diagnosticati come depressione e mania vissuti dai soggetti affetti da disturbi dell’umore.

La tristezza è una risposta naturale a perdite, sconfitte, delusioni, traumi o catastrofi. Il dolore o il lutto costituiscono le reazioni più comuni e normali a una perdita o a una separazione, come la morte di una persona cara, il divorzio o una delusione amorosa. Generalmente, il lutto e la perdita non sono causa di depressione persistente e invalidante, fatta eccezione per i soggetti predisposti a disturbi dell’umore. In alcune persone, la perdita di una persona cara causa una depressione più persistente e invalidante, che è stata definita disturbo da lutto prolungato.

La felicità, l’euforia o la gioia sono emozioni provate quando si hanno sentimenti positivi in merito a qualcosa. La mania è uno stato umorale anomalo, che può sembrare felicità a un soggetto affetto da un disturbo dell’umore che sta vivendo un episodio maniacale. In genere è associata a periodi di eccessiva eccitazione, iperattività e impulsività. Durante un episodio maniacale, i soggetti possono sperimentare una ridotta necessità di dormire, autostima o grandiosità esagerate, fuga delle idee, eloquio rapido, distraibilità e coinvolgimento in comportamenti a rischio. La mania differisce significativamente da una gamma di emozioni normale e può portare a compromissione delle funzioni e dei rapporti interpersonali.

Viene diagnosticato un disturbo dell’umore quando la tristezza o l’euforia sono più intense del normale, sono accompagnate da certi altri sintomi e interferiscono con la capacità di funzionamento a livello fisico, sociale e lavorativo.

Quando è presente solo depressione, il termine medico è disturbo unipolare, che può descrivere diversi disturbi:

Disturbo depressivo maggiore

Disturbo depressivo persistente

disturbo disforico premestruale

Disturbo depressivo indotto da sostanze/farmaci

I disturbi bipolari, che comportano episodi di depressione alternati a episodi di mania o ipomania (una forma di mania meno grave) sono un’altra categoria di disturbi dell’umore. La mania senza depressione (chiamata mania unipolare) è molto rara.

Circa il 30% delle persone riferisce depressione quando è in visita dal medico, ma meno del 10% effettivamente soffre di depressione grave. Circa il 4% della popolazione statunitense soffre di un disturbo bipolare.

Possono insorgere anche disturbi dell’umore in bambini e adolescenti.

Soffrire di un disturbo dell’umore, in particolare se accompagnato da depressione, aumenta il rischio di altri problemi, ad esempio incapacità di svolgere le attività quotidiane e mantenere i rapporti con gli altri, perdita dell’appetito, estrema ansia e disturbo da uso di alcol. Il timore più grande è che il 15% dei soggetti con depressione non trattata pone fine alla propria vita con il suicidio.