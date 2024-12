Disturbo bipolare nei bambini e negli adolescenti

Una visita con un medico o uno specialista in disturbi comportamentali

Talvolta, questionari sui sintomi

Esami per individuare eventuali altre cause dei sintomi

I medici basano la diagnosi del disturbo bipolare sulla descrizione degli episodi tipici da parte del bambino e dei genitori. Si tenta di stabilire se l’episodio sia stato scatenato da qualcosa, come uno stress intenso.

È importante distinguere il disturbo bipolare da altri disturbi. Per esempio, sia il disturbo bipolare (in un episodio maniacale) sia il disturbo da deficit di attenzione/iperattività (ADHD) possono rendere il bambino molto attivo; i medici riescono tuttavia a differenziare i due disturbi perché la maggior parte dei bambini con ADHD, diversamente da quelli con disturbo bipolare, non evidenzia cambiamenti di umore importanti.

I medici verificano se il bambino sta assumendo farmaci che potrebbero contribuire alla sintomatologia. Possono anche indagare sintomi di altri disturbi che possono contribuire o indurre la sintomatologia. Ad esempio, possono effettuare analisi del sangue per rilevare un ipertiroidismo.