Il medico sospetta il disturbo bipolare in base al quadro sintomatologico. In caso di mania, è possibile non essere in grado di riferire accuratamente i sintomi perché non si pensa di avere alcun problema. Quindi, i medici potrebbero dover chiedere informazioni ai familiari.

Inoltre, i medici possono eseguire esami del sangue o delle urine per verificare se farmaci o altri problemi di salute siano la causa dei sintomi.