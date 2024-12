Anamnesi ed esame obiettivo nelle patologie muscoloscheletriche

Se una persona lamenta debolezza muscolare, il medico palpa i muscoli per sentirne la massa, il tono (il livello di rilassamento del muscolo quando non è utilizzato), la forza e la dolorabilità. Inoltre, si studiano i muscoli ricercando contrazioni e movimenti involontari, che possono indicare la presenza di una patologia nervosa anziché di un problema muscolare (vedere Nervi motori). I medici ricercano una riduzione della massa muscolare (atrofia), che può derivare da danni al muscolo o ai relativi nervi, nonché dal mancato uso (atrofia da non uso), come accade talvolta in seguito a un riposo prolungato a letto.

I medici tentano di stabilire se e quali muscoli sono indeboliti e in quale misura. I muscoli possono essere valutati sistematicamente, in genere iniziando dal volto e dal collo, passando quindi agli arti superiori e inferiori. Normalmente, un soggetto deve essere in grado di mantenere le braccia distese, con i palmi verso l’alto, per un minuto senza che si abbassino, ruotino o tremino. Una tendenza verso il basso del braccio, con il palmo rivolto verso l’interno, è segno di debolezza.

I medici verificano anche la presenza di dilatazione muscolare (ipertrofia) dovuta normalmente ad attività o esercizio fisico che mette ripetutamente il muscolo sotto pressione, come il sollevamento pesi. Tuttavia, in un soggetto malato, può determinarsi un’ipertrofia, dovuta a eccessivo carico di lavoro su un muscolo utilizzato per compensare la debolezza di un altro. I muscoli possono ingrossarsi anche quando il tessuto muscolare normale viene sostituito da un tessuto anormale, che aumenta le dimensioni del muscolo, senza aumentarne la forza. Il tessuto anomalo può sostituire i muscoli nell’amiloidosi e in alcune malattie muscolari ereditarie, come la distrofia muscolare di Duchenne.

La forza viene misurata esercitando una spinta o una trazione mentre il medico spinge o tira in direzione opposta. La forza viene misurata anche effettuando determinate manovre, come camminare sui talloni e sulla punta dei piedi, oppure rialzarsi da una posizione accovacciata o ancora alzarsi e sedersi rapidamente su una sedia 10 volte.

Il medico controlla anche il tono muscolare eseguendo movimenti passivi con l’arto. La resistenza al movimento passivo (chiamata resistenza passiva) può essere minore quando il nervo che porta al muscolo è danneggiato. La resistenza a questo movimento può essere maggiore quando il midollo spinale o il cervello sono danneggiati.

Se una persona è debole, il medico picchietta anche il tendine del muscolo con un martello di gomma per controllare i riflessi. I riflessi possono essere più lenti del previsto quando il nervo che porta al muscolo è danneggiato. I riflessi possono essere più rapidi del previsto quando è danneggiato il midollo spinale o il cervello.