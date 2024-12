Panoramica sul sistema nervoso

Astrociti: queste cellule forniscono gli elementi nutritivi alle cellule nervose e controllano la composizione chimica dei fluidi intorno alle stesse, consentendo loro di crescere. Possono regolare i neurotrasmettitori e l’ambiente chimico esterno attorno alle cellule nervose per influenzare la frequenza con cui queste inviano gli impulsi e regolare così il grado di attività dei gruppi di cellule nervose.

Cellule ependimali: Queste cellule si formano lungo le aree aperte del cervello e del midollo spinale per creare e rilasciare il liquido cerebrospinale, che aiuta a proteggere il cervello e il midollo spinale da scuotimenti improvvisi e lesioni minori e a rimuovere i prodotti di scarto dal cervello.

Cellule progenitrici gliali: queste cellule possono produrre nuovi astrociti e oligodendrociti per sostituire quelli distrutti da lesioni o malattie. Le cellule progenitrici gliali sono presenti in tutto l’encefalo degli adulti.

Microglia: queste cellule aiutano a proteggere l’encefalo dalle lesioni e a rimuovere i detriti dalle cellule morte. Le microglia sono in grado di spostarsi all’interno del sistema nervoso e di moltiplicarsi per proteggere il cervello in caso di lesione.