University of California, Davis

La displasia evolutiva dell’anca è un difetto congenito nel quale le ossa dell’anca si sono sviluppate in modo errato.

Le anomalie congenite comprendono tutte le malformazioni fisiche già presenti nel periodo prenatale. “Congenito” significa “presente dalla nascita”. (Vedere anche Introduzione ai difetti congeniti di viso, ossa, articolazioni e muscoli.)

Nella displasia evolutiva dell’anca, chiamata in passato lussazione congenita dell’anca, l’acetabolo dell’anca e la testa del femore del neonato, che formano l’articolazione dell’anca, sono separate, spesso perché l’acetabolo non è abbastanza profondo per accogliere la testa del femore. La displasia può colpire una o entrambe le anche.

I fattori di rischio di displasia dell’anca includono:

neonati con presentazione podalica (di natiche)

neonati con altre deformità (come difetti congeniti dei piedi o problemi del collo)

neonati con familiari stretti con il difetto (in particolare nel caso delle bambine)

Diagnosi della displasia evolutiva dell’anca Esami di diagnostica per immagini Tutti i neonati vengono esaminati per la presenza di displasia dello sviluppo dell’anca. Il medico può essere in grado di rilevare il difetto muovendo le anche del neonato mediante una serie di manovre specifiche. Nei neonati con questa anomalia gli arti inferiori spesso appaiono asimmetrici. È inoltre necessario un esame di diagnostica per immagini se il medico rileva anomalie quando visita il neonato. Nei lattanti di età inferiore a 4 mesi di solito si esegue un’ecografia delle anche. Nei bambini sopra i 4 mesi è possibile eseguire una radiografia. Anche se il medico non è in grado di identificare il difetto, i neonati con fattori di rischio devono sottoporsi a un’ecografia delle anche all’età di 6 settimane.