Artrite da pirofosfato di calcio (CPP)

Drenaggio di liquido sinoviale e iniezione di un corticosteroide

Farmaci per alleviare il dolore e il gonfiore derivanti dall’infiammazione

Fisioterapia

Il trattamento dell’artrite da CPP acuta è simile a quello della gotta acuta. Generalmente, il trattamento può interrompere l’attacco acuto e prevenire ulteriori crisi, ma non riesce a guarire il danno delle articolazioni già colpite. L’eccesso di liquido sinoviale può essere drenato e può essere iniettato nell’articolazione un corticosteroide per ridurre rapidamente l’infiammazione e il dolore.

I farmaci assunti per via orale aiutano a trattare l’artrite da CPP. Molto spesso vengono utilizzati i farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS), per bloccare immediatamente il dolore e l’infiammazione degli attacchi acuti.

Per tentare di limitare il numero di riacutizzazioni può essere somministrata la colchicina (vedere la tabella Farmaci utilizzati per trattare la gotta) per via orale a basse dosi quotidiane (in genere 1 o 2 compresse).

I corticosteroidi assunti per via orale sono efficaci nel trattamento delle riacutizzazioni acute dell’artrite da CPP e sono particolarmente utili per alcuni soggetti che non devono assumere FANS o colchicina.

In caso di intolleranza ai corticosteroidi, ai FANS o alla colchicina, possono essere efficaci farmaci che sopprimono il sistema immunitario e l’infiammazione (come iniezioni quotidiane di anakinra).

A differenza della gotta, per l’artrite da CPP non sono disponibili trattamenti a lungo termine efficaci specifici. Tuttavia, la fisioterapia (come un rafforzamento muscolare ed esercizi di mobilizzazione) può essere utile per conservare la funzione articolare.