Blocco dell’afflusso sanguigno al midollo spinale

Trattamento della causa quando è possibile

Attenuazione dei sintomi

Laddove possibile, la causa (come una dissezione aortica o una poliarterite nodosa) viene trattata; altrimenti, il trattamento si incentra sull’attenuazione dei sintomi e sulla gestione delle complicanze, soprattutto quando la paralisi e la disfunzione del midollo spinale non si risolvono nei primi giorni e diventano permanenti.

Dal momento che si perdono alcune sensazioni e si può sviluppare una paralisi, è importante prevenire la formazione di piaghe da decubito.

Poiché può essere coinvolta la respirazione, potrebbe essere necessaria una terapia per aiutare a prevenire la polmonite che prevede esercizi di respirazione profonda, drenaggio posturale (posizionamento del soggetto in modo tale che la forza di gravità faciliti il drenaggio delle secrezioni dai polmoni) e aspirazione (inserimento di un tubicino di plastica attraverso il naso fino alla trachea per aspirare delicatamente le secrezioni).

La fisioterapia e la terapia occupazionale possono aiutare a preservare la funzione muscolare.

Dal momento che la funzionalità della vescica è solitamente compromessa, è necessario un catetere per drenare l’urina. Questo trattamento previene l’ingrossamento e i danni alla vescica.