Quando il midollo spinale è danneggiato, i nervi che attraversano la zona danneggiata non funzionano adeguatamente. In generale, un disturbo del midollo spinale causa:

Debolezza o paralisi (non essere in grado di muovere per nulla una parte del corpo)

Non essere in grado di avvertire sensazioni quali il dolore o il tocco da parte di qualcuno

Perdita di controllo della vescica e dell’intestino (incontinenza)

Disfunzione erettile (difficoltà di un uomo a raggiungere o mantenere un’erezione)

Poiché i nervi che fuoriescono dal midollo spinale sono sani prima di raggiungere la zona danneggiata, i sintomi dipendono dalla sede in cui il midollo spinale è danneggiato. Ad esempio, se il midollo spinale è stato danneggiato a livello lombare, si può perdere il movimento e la sensibilità delle gambe (non si sente il dolore o il tocco di qualcuno), ma essere comunque in grado di usare le braccia. Ma se il midollo spinale è stato danneggiato a livello del collo, possono essere interessate sia le braccia che le gambe. Se il midollo spinale è stato danneggiato nella parte superiore del collo, si può non essere in grado di respirare. Si può perdere il controllo di vescica e intestino, nonché della funzione sessuale, indipendentemente dalla sede in cui il midollo spinale è danneggiato.

In presenza di lesioni alle vertebre, ai legamenti, ai dischi o nervi spinali, solitamente il soggetto presenta dolore al collo o alla schiena.

Recarsi immediatamente al pronto soccorso se si manifestano questi sintomi:

Improvvisa perdita di sensibilità in una zona del corpo

Debolezza in uno o più arti

Mancanza di controllo della minzione o della defecazione

Inizialmente, quando si è paralizzati, i muscoli sono flosci. Dopo essere stati paralizzati per un certo periodo, i muscoli si contraggono perché non vengono utilizzati. Gli arti possono irrigidirsi al punto tale che non è possibile piegarli.

Se un soggetto è paralizzato o non in grado di alzarsi dal letto, è a rischio di sviluppare altre condizioni, tra cui

I disturbi del midollo spinale possono anche causare depressione e perdita di autostima.