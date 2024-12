Fisioterapia e attività fisica

Un farmaco per ridurre la spasticità

Il trattamento di tutte le forme di paraplegia spastica ereditaria mira ad alleviare i sintomi.

La fisioterapia e l’attività fisica possono aiutare a mantenere la mobilità e la forza muscolare, migliorano l’ampiezza del movimento e la resistenza, riducendo la stanchezza e prevenendo i crampi e gli spasmi.

Il baclofene (un miorilassante) è il farmaco di prima scelta per ridurre la spasticità. In alternativa, possono essere impiegati la tossina botulinica (una tossina batterica usata per paralizzare i muscoli o per trattare le rughe), il clonazepam, il dantrolene, il diazepam o la tizanidina.

Alcune persone traggono beneficio dall’uso di tutori, di un bastone o di stampelle. Altre hanno bisogno di una sedia a rotelle.