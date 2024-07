Esami del sangue

Se gli esami del sangue indicano la presenza di anemia, vengono eseguiti degli esami per accertare che la causa sia una carenza di vitamina B12 o di acido folico. Si sospetta un’anemia da carenza di vitamina B12 o folati in presenza di globuli rossi grandi (macrocitici) e neutrofili (un tipo di globuli bianchi) multilobati (ipersegmentati) in un campione di sangue esaminato al microscopio. Si può anche osservare una riduzione del numero di leucociti e di piastrine, specialmente se l’anemia da carenza vitaminica è presente da molto tempo.

Per determinare la causa della carenza di vitamina B12 si possono misurare i livelli ematici di vitamina B12 e di folato ed eseguire altri esami.