Biologia del cuore

Il cuore ha unicamente la funzione di pompare il sangue.

Il lato destro del cuore : pompa il sangue nei polmoni, dove viene aggiunto ossigeno al sangue e rimossa l’anidride carbonica

Il lato sinistro del cuore: pompa il sangue nel resto dell’organismo, dove ossigeno e sostanze nutritive vengono portati ai tessuti e i prodotti di scarto (come l’anidride carbonica) vengono trasferiti nel sangue per essere eliminati da altri organi (come polmoni e reni)

Uno sguardo nel cuore

Il sangue scorre nel seguente circuito: il sangue in circolo nell’organismo, che viene privato di ossigeno e caricato di anidride carbonica, scorre nelle due vene maggiori, la vena cava superiore e la vena cava inferiore, note collettivamente come vene cave, e giunge nell’atrio destro. Quando il ventricolo destro si rilassa, il sangue nell’atrio destro si riversa attraverso la valvola tricuspide nel ventricolo destro. Quando il ventricolo destro è quasi pieno, l’atrio corrispondente si contrae, spingendo un’ulteriore quota di sangue nel ventricolo destro che, a sua volta, si contrae. Questa contrazione chiude la valvola tricuspide e pompa il sangue attraverso la valvola polmonare, spingendolo all’interno delle arterie polmonari che irrorano i polmoni. Una volta giunto nei polmoni, il sangue scorre attraverso i piccoli capillari che circondano gli alveoli polmonari. Qui il sangue assorbe ossigeno e rilascia anidride carbonica, che viene in seguito espirata.

Il sangue proveniente dai polmoni, ora ricco di ossigeno, scorre nell’atrio sinistro passando per le vene polmonari. Quando il ventricolo sinistro si rilassa, il sangue nell’atrio sinistro si riversa in esso passando per la valvola mitrale nel ventricolo sinistro. Quando il ventricolo sinistro si è quasi riempito, l’atrio corrispondente si contrae, spingendo un’ulteriore quota di sangue nel ventricolo, che a sua volta si contrae. (Nei soggetti anziani, il ventricolo sinistro non si riempie bene prima della contrazione del relativo atrio e quindi questa contrazione assume una particolare rilevanza.) La contrazione del ventricolo sinistro chiude la valvola mitrale e spinge il sangue nell’aorta, la più grande arteria dell’organismo, attraverso la valvola aortica. A questo punto il sangue porta ossigeno a tutto l’organismo, tranne che ai polmoni.

Il circuito composto dal lato destro del cuore, dai polmoni e dall’atrio sinistro è denominato circolazione polmonare.

Il circuito composto dal lato sinistro del cuore, dalla maggior parte dell’organismo e dall’atrio destro è definito circolazione sistemica.