Complicanze della sindrome coronarica acuta

In alcuni soggetti colpiti da attacco cardiaco si formano coaguli all’interno del cuore, sopra la zona di muscolo cardiaco morto. Talvolta porzioni dei coaguli si staccano, si spostano attraverso il flusso sanguigno e si incastrano nei piccoli vasi sanguigni di tutto l’organismo. Questi coaguli possono bloccare l’apporto di sangue al cervello (provocando un ictus) oppure ad altri organi.

Si può effettuare l’ecocardiogramma per evidenziare i coaguli formatisi nel cuore o per verificare se un soggetto presenti una predisposizione alla formazione di coaguli. Per esempio, una zona del ventricolo sinistro può avere una forza contrattile eccessivamente ridotta.

In presenza di coaguli, i medici spesso prescrivono anticoagulanti (noti anche come fluidificanti del sangue) come eparina e warfarin. L’eparina viene somministrata per via endovenosa in ospedale per almeno 2 giorni. Il warfarin viene somministrato per via orale per 3-6 mesi. Anche l’aspirina viene assunta a tempo indeterminato.