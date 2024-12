Arresto cardiaco e RCP

Le fasi essenziali da eseguire per aumentare al massimo le probabilità di sopravvivenza del paziente sono chiamate catena di sopravvivenza dell’arresto cardiaco. La catena di sopravvivenza inizia con il riconoscimento dell’arresto cardiaco da parte dei presenti e prosegue con la richiesta di intervento della guardia medica, la somministrazione di rianimazione cardiopolmonare (RCP) e la defibrillazione, se disponibile, e la somministrazione di cure di alta qualità dopo l’arresto in ospedale. Se ciascuna di queste fasi non viene completata con successo, è improbabile che un soggetto sopravviva.

Il riconoscimento e il trattamento dell’arresto cardiaco idealmente dovrebbero essere pressoché concomitanti. Un soccorritore che si trovi di fronte a una persona non cosciente deve innanzitutto stabilire se il soggetto sia responsivo scuotendolo e chiedendo ad alta voce se vada tutto bene. Se non riceve risposta, il soccorritore deve posizionare il soggetto in posizione supina e determinare se anche la respirazione sia cessata o se sia anomala.

Se la persona non risponde agli stimoli e non respira o respira in modo anomalo (ad esempio ansima), si avviano misure di rianimazione di emergenza mediante RCP e si chiama il servizio di assistenza medica di emergenza locale (ad esempio chiamando il 118). I soccorritori non devono cercare di controllare il polso, ma devono iniziare la RCP il prima possibile perché il rischio di eseguire il massaggio cardiaco su un soggetto non in arresto cardiaco è molto inferiore rispetto al rischio di non eseguirlo se necessario.

La RCP deve essere avviata immediatamente da un soccorritore, mentre un secondo soccorritore contatta i servizi di emergenza e trova un defibrillatore automatico esterno (DAE), se disponibile. La RCP non deve essere rinviata mentre si cerca il DAE e i DAE possono essere utilizzati non appena disponibili. Alcuni operatori dei servizi di emergenza forniscono istruzioni al telefono per aiutare nelle cure dirette, comprese istruzioni su come effettuare la RCP con sola compressione.

Un DAE è in grado di stabilire rapidamente se il ritmo cardiaco della persona sia anomalo e quindi se sia necessario intervenire con una scarica elettrica (defibrillazione). Se il DAE rileva un ritmo anomalo che può essere corretto, eroga una scarica che può riavviare il battito cardiaco. I dispositivi DAE sono facili da usare e sono disponibili in molti luoghi pubblici dove si riunisce molta gente. Ogni dispositivo riporta istruzioni per l’uso scritte, che devono essere seguite. La maggior parte dei moderni DAE fornisce anche istruzioni vocali su come usare il dispositivo. La Croce Rossa, l’American Heart Association e varie altre organizzazioni offrono corsi di addestramento su RCP e uso dei DAE.

Catena di sopravvivenza fuori dall’ospedale

Defibrillatore automatico esterno: mettere in moto il cuore

Le competenze nella RCP si acquisiscono mediante un corso di formazione, come quelli offerti dalla Croce Rossa o dall’American Heart Association. È altresì utile seguire periodicamente corsi di aggiornamento, poiché le procedure possono variare con il passare del tempo.

Esistono due metodi di RCP:

RCP con sola compressione (eseguita da soccorritori non addestrati a praticare la respirazione artificiale o riluttanti a farla)

RCP standard (eseguita da soccorritori addestrati a somministrare massaggio cardiaco e respirazione artificiale)

Studi hanno indicato che la RCP con sola compressione è efficace tanto quanto la RCP standard per gli adolescenti e gli adulti nei primi minuti di un arresto cardiaco. La RCP standard può essere più efficace per bambini e neonati e per i soggetti il cui arresto cardiaco è dovuto a cause respiratorie, ma solo se il soccorritore è stato addestrato.