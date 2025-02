Quali sono le cause dell’attacco cardiaco?

Il cuore è un muscolo che pompa sangue. Come tutti i muscoli, il cuore necessita di un costante apporto di sangue per funzionare. Il sangue pompato attraverso il cuore non alimenta il muscolo cardiaco, che viene invece irrorato dalle proprie arterie, chiamate arterie coronarie.

La maggior parte degli attacchi cardiaci si verifica quando una delle arterie coronarie viene ostruita improvvisamente da un trombo.

I trombi dell’arteria coronaria di solito si verificano quando si soffre di aterosclerosi:

Comunemente nota come indurimento delle arterie

Si tratta di un lento accumulo di colesterolo e altro materiale grasso nelle arterie

L’accumulo è chiamato ateroma o placca

La placca può rompersi improvvisamente, formando un trombo che blocca l’arteria

L’arteria ostruita non consente al sangue di arrivare a una parte del muscolo cardiaco. Se il flusso ematico è interrotto per più di alcuni minuti, quella parte del muscolo cardiaco muore. Il muscolo morto non può pompare sangue, pertanto il cuore diventa più debole. Può essere influenzato anche il ritmo cardiaco, che può diventare troppo rapido o troppo lento. Talvolta il cuore si ferma completamente (arresto cardiaco) con conseguenze fatali.

Attacco cardiaco Immagine

Quando parte del muscolo cardiaco muore, non può essere recuperata. Il muscolo morto viene sostituito da tessuto cicatriziale.