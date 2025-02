In definitiva, affinché il dimagrimento sia efficace e duraturo, è necessario modificare il proprio comportamento. I programmi di dimagrimento che aiutano a cambiare il proprio comportamento sono i più efficaci. Per cambiare comportamento, sono necessarie capacità di

Risoluzione dei problemi

Gestione dello stress

Automonitoraggio

Gestione della continuità

Controllo degli stimoli

La risoluzione dei problemi implica l’identificazione e la pianificazione anticipate delle situazioni che aumentano la probabilità di un’alimentazione non salutare (come andare fuori a cena o viaggiare) o che riducono le opportunità di attività fisica (come ad esempio percorrere lunghe distanze in macchina).

Per gestire lo stress, è possibile imparare a identificare le situazioni stressanti e sviluppare modi per gestire lo stress che non implichino mangiare, ad esempio fare una passeggiata, meditare o fare respiri profondi.

Per l’automonitoraggio, è possibile tenere un registro degli alimenti, compreso il numero di calorie che contengono e pesarsi regolarmente. È possibile registrare dove e quando si è mangiato, qual era l’umore al momento dei pasti e con chi si era. Con queste informazioni, si possono osservare e registrare gli schemi di comportamento e alimentazione e, quindi, evitare situazioni che portano all’aumento di peso o a un’alimentazione non salutare.

La gestione della continuità implica premi (diversi dal cibo) per i comportamenti che contribuiscono alla perdita o al mantenimento del peso. Ad esempio, se si cammina di più o si assumono quantità inferiori di determinati alimenti è possibile premiarsi acquistando nuovi abiti o andando al cinema. È possibile ricevere i premi anche da altre persone, ad esempio le lodi dei familiari o dei membri di un gruppo di supporto. È possibile ottenere sostegno utilizzando i social media, per mettersi in contatto con altre persone e con i professionisti sanitari.

Per controllare gli stimoli che possono scatenare un’alimentazione non salutare, si può imparare a identificare gli ostacoli a un’alimentazione salutare e a uno stile di vita attivo ed elaborare strategie per superarli. Ad esempio, si può evitare di andare in un fast-food che si trova lungo la strada per recarsi al lavoro o di tenere caramelle in casa. Per sviluppare uno stile di vita attivo, è possibile intraprendere un hobby attivo (come ad esempio il giardinaggio), camminare di più, prendere l’abitudine di fare le scale invece di usare l’ascensore oppure parcheggiare all’estremità più lontana del parcheggio (per camminare di più).

Anche le risorse disponibili su Internet, le applicazioni per i cellulari e altri dispositivi tecnologici possono aiutare a sviluppare uno stile di vita attivo e a mantenere il peso raggiunto. Le applicazioni possono aiutare a definire un obiettivo di dimagrimento, monitorare i progressi, tenere traccia del consumo di alimenti e registrare l’attività fisica.