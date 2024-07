Un elevato livello di acido urico nel sangue causa problemi ai soggetti che soffrono di gotta e può aumentare il rischio di malattie renali nelle persone che non ne soffrono. Ridurre i livelli di acido urico nel sangue aiuta a scioglierne i depositi nei tessuti e a prevenire nel tempo le riacutizzazioni.

I soggetti affetti da gotta, che hanno particolarmente bisogno di diminuire il livello di acido urico, comprendono quelli che presentano i seguenti sintomi:

Riacutizzazioni frequenti o gravi (più di 2 all’anno) o necessità continua di colchicina, un FANS o entrambi per prevenire le riacutizzazioni

Tofi riscontrati durante una visita

Calcoli renali di acido urico

Condizioni che rendono più complessa l’assunzione di FANS o di corticosteroidi (come malattia da ulcera peptica, diabete, trattamento con anticoagulanti (fluidificanti del sangue) e malattia renale cronica)

I soggetti che assumono farmaci per diminuire il livello ematico di acido urico dovrebbero conoscere il proprio livello, esattamente come le persone affette da ipertensione dovrebbero conoscere la propria pressione sanguigna. L’obiettivo della terapia farmacologica è diminuire il livello a meno di 6 milligrammi per decilitro (0,4 millimoli per litro). Se il livello viene mantenuto al di sotto di 6 [0,4], l’acido urico non si depositerà più nelle articolazioni e nei tessuti molli, e i depositi esistenti finiranno con il dissolversi, anche se potrebbero volerci diversi anni. La maggior parte dei tofi a livello di orecchie, mani o piedi si riduce lentamente quando i livelli di acido urico si mantengono al di sotto di 6 milligrammi per decilitro (0,4 millimoli per litro).

I farmaci possono diminuire i livelli ematici di acido urico riducendo la produzione corporea di acido urico o aumentando l’escrezione di acido urico nell’urina. Minori sono i livelli ematici di acido urico, più rapidamente si dissolveranno i depositi. Quando i depositi iniziano a sciogliersi (mobilizzarsi), i cristalli possono staccarsi e causare riacutizzazioni da mobilizzazione. Le riacutizzazioni indicano che i farmaci funzionano e non devono pertanto essere interrotti. Questi farmaci possono essere usati a lungo termine o per tutta la vita.

L’allopurinolo è utilizzato, il più delle volte, per diminuire il livello ematico di acido urico. Questo farmaco blocca la produzione di acido urico nell’organismo. Tuttavia, l’allopurinolo può provocare disturbi allo stomaco e causare talvolta eruzione cutanea, riduzione del numero di globuli bianchi, danni epatici o infiammazione dei vasi sanguigni (vasculite). L’allopurinolo, come tutti i farmaci che riducono l’acido urico, può scatenare riacutizzazioni acute quando viene assunto per la prima volta (riacutizzazione da mobilizzazione). Poiché la colchicina a basso dosaggio o un FANS possono ridurre questo rischio, generalmente all’avvio della terapia con allopurinolo (o febuxostat) si somministra anche uno di questi farmaci, continuando per circa 6 mesi o più a lungo se le riacutizzazioni continuano o se sono presenti tofi.

Il febuxostat è un altro farmaco che diminuisce i livelli ematici di acido urico. È particolarmente utile nei pazienti che non possono assumere allopurinolo o che non hanno tratto benefici da esso. Come nel caso dell’allopurinolo, possono insorgere riacutizzazioni quando il livello di acido urico nel sangue diminuisce per la prima volta.

La pegloticasi è un farmaco specializzato che viene utilizzato per ridurre notevolmente i livelli ematici di acido urico nei soggetti affetti da gotta grave. Viene somministrata ogni 2 settimane mediante infusione endovenosa principalmente nei soggetti che hanno la gotta da lunga data e che non hanno ottenuto riscontri positivi da altre terapie. La pegloticasi non viene utilizzata assieme ad altri farmaci che abbassano i livelli ematici di acido urico. Se un soggetto risponde alla pegloticasi, i depositi, compresi i tofi, possono iniziare a sciogliersi rapidamente e diventare meno visibili nell’arco di mesi. Tuttavia, molti soggetti sviluppano anticorpi che impediscono a questo farmaco di continuare ad essere efficace. I medici possono prescrivere farmaci immunosoppressori per evitare che ciò accada.

Nei pazienti con funzionalità renale normale per ridurre i livelli di acido urico nel sangue si può ricorrere anche a farmaci uricosurici (farmaci che aumentano l’escrezione di acido urico nell’urina). Probenecid è un farmaco uricosurico che viene assunto in genere due volte al giorno e può essere combinato con allopurinolo o febuxostat.

L’aspirina può bloccare gli effetti del probenecid, ma assunta a basse dosi come cardioprotettore (81 milligrammi al giorno) va continuata, perché le coronaropatie rappresentano un rischio considerevole nei soggetti affetti da gotta. Basse dosi di aspirina possono far aumentare di pochissimo i livelli di acido urico (iperuricemia), ma in genere questo non è un problema. Analogamente, l’idroclorotiazide può aumentare leggermente il livello ematico di acido urico, ma se si dimostra efficace nel ridurre la pressione arteriosa, deve essere continuata, in concomitanza con altri farmaci utilizzati per diminuire il livello ematico di acido urico.

Losartan, un antipertensivo, e fenofibrato, un farmaco che riduce i trigliceridi, causano entrambi l’escrezione di acido urico nell’urina. Questi farmaci possono abbassare leggermente l’acido urico nei soggetti che li assumono per altri motivi.