L’intervento chirurgico per le vene varicose non è più utilizzato come trattamento di routine. Quando viene eseguito, l’intervento chirurgico mira a rimuovere la maggiore quantità possibile di vene varicose. I chirurghi, tuttavia, cercano di preservare la vena safena. Si tratta della vena superficiale più lunga nell’organismo, che parte dalla caviglia e giunge fino all’inguine, dove si unisce alla vena femorale (la principale vena profonda della gamba). I chirurghi cercano di preservare la safena perché può essere utilizzata per procedure di bypass qualora compaia un’ostruzione nei vasi sanguigni cardiaci o in altri grossi vasi sanguigni dell’organismo. Qualora la vena debba essere rimossa, si esegue un intervento noto come stripping. Il chirurgo esegue due incisioni, una in sede inguinale e una alla caviglia, aprendo la vena alle due estremità. Un filo metallico flessibile viene introdotto lungo tutta la vena e, in seguito, viene tirato via per rimuoverla.

Per rimuovere altre vene varicose, il chirurgo esegue incisioni in altre aree. Dato che, rispetto alle vene profonde, le vene superficiali svolgono un ruolo meno importante nel ritorno venoso al cuore, la loro rimozione non compromette la circolazione in caso di corretto funzionamento delle vene profonde.

L’asportazione delle vene varicose è una procedura lunga, pertanto il soggetto viene di norma sottoposto ad anestesia generale. Tale procedura allevia i sintomi e previene le complicanze, ma lascia cicatrici. Maggiore è l’estensione della procedura, più tempo passerà prima della formazione di nuove vene varicose. Ad ogni modo, l’asportazione delle vene varicose non elimina la tendenza a svilupparne di nuove.