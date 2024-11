Harvard Medical School and Brigham and Women's Hospital;

La caloria è una misura dell’energia. Gli alimenti contengono calorie; in altre parole, gli alimenti forniscono al corpo energia, che viene rilasciata quando vengono scomposti durante la digestione. L’energia permette alle cellule di svolgere le loro funzioni, compresa la sintesi delle proteine e di altre sostanze necessarie per l’organismo. L’energia può essere usata immediatamente o immagazzinata per un utilizzo futuro.

Il cibo può non essere assorbito completamente. In questi casi, l’organismo potrebbe non essere in grado di usare tutte le calorie presenti negli alimenti sotto forma di energia.

Quando l’apporto di energia, cioè il numero di calorie assunte con il cibo, è superiore al fabbisogno corporeo immediato, l’organismo immagazzina l’energia in eccesso. La maggior parte dell’energia in eccesso viene immagazzinata come grasso. Una certa quantità viene immagazzinata sotto forma di carboidrati, generalmente nel fegato e nei muscoli. Il risultato è un aumento del peso corporeo.

Sapevate che...

Quando si consuma una quantità insufficiente di calorie per il fabbisogno corporeo, l’organismo comincia a utilizzare i carboidrati immagazzinati nel fegato e nei muscoli. Poiché l’organismo mobilizza velocemente i carboidrati immagazzinati e poiché durante la mobilizzazione dei carboidrati viene generalmente eliminata acqua, inizialmente la perdita di peso è rapida. Tuttavia, la piccola quantità di carboidrati immagazzinati fornisce energia solo per un breve periodo di tempo. Successivamente, l’organismo utilizza i depositi di grasso. Poiché i grassi contengono una maggiore quantità di energia per chilogrammo, quando l’organismo ottiene energia dai grassi la perdita di peso avviene più lentamente. Tuttavia, la quantità di grasso immagazzinata è molto maggiore e può, nella maggior parte delle persone, fornire energia per molto tempo.

Si possono perdere anche le proteine, ma in genere in quantità inferiori rispetto ai carboidrati e ai grassi. Inoltre, la perdita di proteine tende a essere inferiore nei soggetti magri rispetto a quelli in sovrappeso. Solo durante una prolungata e grave carenza di energia il corpo utilizza grandi quantità di proteine. Nelle persone che si nutrono regolarmente, il digiuno totale (in cui non si consuma alcun cibo) porta alla morte in 8 - 12 settimane.

Come si misurano le calorie presenti negli alimenti?