Sintomi tipici che si manifestano in una persona che sta assumendo un farmaco noto per causare la sindrome da serotonina

La diagnosi della sindrome da serotonina si basa unicamente sulla valutazione dei sintomi da parte del medico, sui riscontri all’esame obiettivo (soprattutto del sistema nervoso) e sull’anamnesi di farmaci che influiscono sui recettori della serotonina.

Non esistono esami per confermare la diagnosi; tuttavia, può essere necessaria un’analisi del sangue e dell’urina per escludere altri disturbi che causano febbre alta e sintomi simili, e per identificare le complicanze.