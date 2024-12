Panoramica sui disturbi da calore

In un ambiente molto caldo si devono evitare sforzi intensi. Quando non si può evitare uno sforzo in un ambiente caldo, l’assunzione di grandi quantità di liquidi e il raffreddamento della cute con acqua fredda aiutano a mantenere una temperatura corporea quasi normale. Per sostituire i liquidi in modo adeguato, occorre continuare a bere anche dopo che la sete è scomparsa.

Per monitorare la disidratazione è opportuno tenere sotto osservazione la perdita di peso dopo l’esercizio fisico o il lavoro. Se si perde il 2-3% del peso corporeo è opportuno assumere liquidi in più e, prima della successiva esposizione, avere un peso di partenza entro 1 chilogrammo circa. Se la perdita è di almeno il 4% del peso corporeo, l’attività deve essere sospesa per un giorno.

Nelle persone che svolgono attività all’esterno e bevono notevoli quantità di acqua senza sali, il sodio nel sangue può diluirsi (una condizione detta iponatriemia), e ciò può causare crisi convulsive e perfino la morte. L’assunzione di sale, anche sotto forma di snack salati, insieme all’acqua può evitare questo problema. Altri modi comuni per mantenere i livelli di sale nella norma sono le compresse di sale (che devono essere sciolte in un’adeguata quantità d’acqua, per esempio una singola compressa di sale da un grammo in un litro o poco più d’acqua) e le bevande sportive disponibili in commercio contenenti sale supplementare.

Aumentare lentamente il carico di lavoro svolto in ambienti con temperature elevate favorisce l’acclimatamento, che consente di lavorare in sicurezza in climi precedentemente pericolosi. Il metodo più idoneo consiste nell’aumentare di 15 minuti al giorno un’attività moderata (sufficiente a stimolare la sudorazione) nelle ore calde della giornata fino a 90 minuti di attività più energica per 10-14 giorni. Chi non è acclimatato, è più incline a manifestare crampi o altri disturbi da calore durante l’attività fisica prolungata e può necessitare di una maggiore assunzione di sodio e acqua.

