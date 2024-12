La chiropratica è studiata attivamente. I problemi più comunemente trattati dalla chiropratica includono lombalgia, cefalee, dolore al collo e dolore nervoso dovuto a compressione di uno o più nervi.

Alcune sperimentazioni cliniche (studi per determinare la sicurezza e l’efficacia dei trattamenti nelle persone) passate hanno dimostrato che la chiropratica può essere efficace per il sollievo temporaneo della lombalgia. Le linee guida di pratica medica convenzionale includono la chiropratica come opzione di trattamento per il mal di schiena improvviso e persistente nonostante le misure adottate personalmente dai soggetti. I trattamenti continuati per oltre 3 mesi potrebbero non fornire ulteriore beneficio.

L’utilità della manipolazione per condizioni non direttamente correlate al sistema muscoloscheletrico (come asma, coliche e infezioni auricolari nei bambini) non è stata stabilita. I pochi studi eseguiti indicano che la manipolazione non è efficace per questi disturbi.