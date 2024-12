CONSULTA LA VERSIONE PER I PROFESSIONISTI

Il reiki è un tipo di medicina energetica che ha origine in Giappone. Nel reiki, l’intento dell’operatore è manipolare l’energia attraverso le mani e causare spostamenti energetici nel corpo del soggetto per favorirne la guarigione. I terapisti non toccano il soggetto o esercitano un contatto minimo.

Il reiki è stato studiato in relazione a dolore, artrite, tumori e disturbi dell’umore con evidenze insufficienti per sapere se è efficace o meno. Sembra sicuro.