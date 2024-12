La naturopatia, che trae le sue tecniche da varie culture, nasce come sistema terapeutico formale negli Stati Uniti nei primi anni del Novecento. Fondata sulla nozione del potere guaritore della natura, la naturopatia enfatizza quanto segue:

La prevenzione e il trattamento delle malattie attraverso uno stile di vita sano

Il trattamento del soggetto nella sua interezza

L’uso delle capacità innate di guarigione del corpo

La naturopatia si prefigge inoltre di individuare la causa di una malattia piuttosto che trattarne semplicemente i sintomi. Alcuni dei principi di questo sistema non sono poi così diversi da quelli dei sistemi tradizionali di guarigione come l’Ayurveda e la medicina tradizionale cinese. La naturopatia si basa su una filosofia olistica da cui possono trarre beneficio soggetti affetti da cardiopatie, dolore, diabete di tipo 2 e problemi di salute mentale e disturbi di salute cronici.

La naturopatia utilizza una combinazione di terapie, tra cui:

Alimentazione

L’integrazione nutrizionale, spesso mediante infusi

Piante medicinali

Agopuntura

Fisioterapia (come terapia del caldo o del freddo, ultrasuonoterapia e massaggi)

terapie mente-corpo

terapia basata sull’attività fisica

idroterapia (applicazioni di acqua calda o fredda agitata)

Alcuni naturopati sostengono pratiche non sostenute da alcuna evidenza scientifica, come ad esempio l’idroterapia. Inoltre, alcuni naturopati scoraggiano le vaccinazioni infantili nonostante gli studi abbiano provato che le vaccinazioni prevengono malattie e morte e che i benefici della vaccinazione superano notevolmente i rischi. Tuttavia, l’Association of Accredited Naturopathic Medical Colleges (AANMC) incoraggia l’uso delle vaccinazioni secondo le linee guida di fonti autorevoli (compreso il Servizio sanitario pubblico statunitense), compreso il vaccino anti-COVID (vedere AANMC Statement on COVID-19 Immunization).

Sono stati condotti pochi studi ben progettati delle terapie naturopatiche.

(Vedere anche Panoramica sulla medicina alternativa e complementare).