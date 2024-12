La meditazione ha dimostrato di possedere numerosi effetti benefici sulla salute, tra cui l’alleviamento dei seguenti sintomi:

Stress, ansia o depressione

Insonnia

Dolore

Sintomi di malattie croniche come il cancro

Talvolta fischio o ronzio nelle orecchie (tinnito)

Disfunzioni sessuali

La meditazione ha effetti positivi sull’attività cerebrale. Per esempio, può aumentare l’attività di alcune parti cerebrali associate alla chiarezza mentale. La meditazione spesso induce rilassamento fisico, calma mentale e stati emotivi positivi, come la gentilezza amorevole e la stabilità dell’umore.

È stato proposto che la meditazione abbia numerosi effetti positivi sulla funzionalità cardiaca e sulla salute circolatoria (cardiovascolare). La American Heart Association ha approvato l’uso della meditazione come intervento a basso rischio e basso costo per la prevenzione delle malattie cardiovascolari, dichiarando però contemporaneamente che le prove relative al potere della meditazione sono di bassa qualità e che va ulteriormente studiata.

La meditazione è utile per ridurre lo stress e potenziare il benessere generale. Il suo ruolo nelle condizioni mediche croniche, come dolore e disturbi neurologici (per esempio, morbo di Parkinson) sono oggetto di studio.