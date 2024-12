Panoramica sulla medicina integrativa, complementare e alternativa

La sicurezza rappresenta un altro fattore importante.

Il maggior rischio per la salute della CAM è probabilmente

l’uso di una terapia con efficacia non comprovata piuttosto che di una terapia convenzionale comprovata per trattare una malattia potenzialmente letale

Per quanto riguarda il rischio delle terapie CAM stesse, alcune sono chiaramente sicure e perfino più sicure delle pratiche mediche convenzionali. Un esempio chiave è l’impiego di meditazione, agopuntura e manipolazione manuale per la gestione del dolore prima o al posto degli oppioidi. Altri esempi di pratiche sicure sono l’agopuntura per trattare la nausea, lo yoga per migliorare l’equilibrio o il tè allo zenzero per favorire la digestione. Altre possono essere teoricamente dannose. Per esempio, dato che le piante medicinali e altri integratori alimentari (che sono utilizzati in numerose terapie alternative) non sono regolamentati come farmaci dall’Ente statunitense preposto alla tutela di alimenti e medicinali (Food and Drug Administration, FDA), la loro sicurezza è meno certa rispetto ai farmaci attentamente regolamentati (vedere Sicurezza ed efficacia).

Fra i rischi generali si annoverano:

Alcune sostanze contenute nei preparati CAM possono interagire pericolosamente tra loro o con farmaci su prescrizione.

Gli integratori alimentari altamente purificati sono facilmente reperibili negli Stati Uniti e in molti Paesi europei, ma i prodotti fabbricati in altri Paesi possono contenere contaminanti pericolosi, sostanze tossiche o altri farmaci.

Inoltre, le terapie CAM possono provocare danni quando prevedono manipolazioni del corpo o altri interventi non farmacologici (per esempio, una manipolazione che lesiona alcune parti vulnerabili del corpo).

In molti casi, non sono stati accertati né esclusi effetti dannosi della CAM ma, in alcuni altri, sono stati dimostrati danni potenziali. A volte il potenziale di danno è poco segnalato e sottostimato da coloro che sostengono l’impiego di prodotti o terapie di medicina alternativa.