L’immaginazione guidata è un tipo di medicina mente-corpo che consiste nell’utilizzare le immagini mentali per favorire il rilassamento e il benessere, alleviare il dolore o favorire la guarigione di un particolare disturbo, come un tumore o un trauma psicologico. Le immagini percepite possono interessare ciascuno dei cinque sensi e possono essere dirette dal soggetto per proprio conto o guidate da un terapeuta, talvolta in sedute di gruppo. Per esempio, è possibile che a un soggetto affetto da cancro venga suggerito di immaginare un esercito di globuli bianchi che combattono contro le cellule tumorali. Le immagini utilizzate con le tecniche di rilassamento (rilassamento muscolare e respirazione profonda) più l’ipnoterapia possono aiutare a ridurre il dolore, soprattutto nei soggetti con fibromialgia, e a migliorare la qualità della vita e la capacità di tollerare i trattamenti nei soggetti affetti da tumore.

(Vedere anche Panoramica sulla medicina alternativa e complementare).