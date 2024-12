CONSULTA LA VERSIONE PER I PROFESSIONISTI

Nella massoterapia (una pratica manipolativa e corporale), i tessuti dell’organismo vengono manipolati per ridurre il dolore, alleviare la tensione muscolare e ridurre lo stress. La massoterapia comprende una varietà di tecniche con movimenti lievi e profondi, dallo sfioramento e la manipolazione (come nel massaggio svedese) all’applicazione di pressione su punti specifici (come nello shiatsu, nell’agopressione e nel massaggio neuromuscolare).

(Vedere anche Panoramica sulla medicina alternativa e complementare).

Usi medicinali della massoterapia I massoterapisti aiutano i sistemi muscoloscheletrico e nervoso dell’organismo. Altri effetti curativi del massaggio includono i benefici del rilassamento e del tocco umano, esigenze di base che sono insoddisfatte nella vita di molte persone. Il valore terapeutico del massaggio per molti sintomi muscoloscheletrici è ampiamente accettato. È stato dimostrato che il massaggio migliora o allevia i sintomi nelle seguenti circostanze: Cefalee

Dolore (per esempio postoperatorio, cronico, muscoloscheletrico, correlato a una malattia terminale, pelvico, del travaglio, delle ustioni e nella demenza)

Fibromialgia

Disturbi dell’umore (per esempio ansia, depressione)

Umore e sintomi in soggetti affetti da tumore (per esempio dolore, affaticamento, stress, ansia, drenaggio linfatico)

Sintomi nei neonati prematuri (per esempio, per favorire il sonno, la crescita e l’aumento di peso, e la salute dell’apparato digerente)

HIV/AIDS (per esempio qualità della vita, stress, funzione immunitaria)

Sintomi della malattia di Parkinson (per esempio disturbi del sonno, dolore, affaticamento, ansia, sintomi depressivi e rigidità)

Possibili effetti collaterali della massoterapia Le precauzioni per i massaggi e le altre terapie che comportano la manipolazione dei tessuti sono: Disagio minore o temporaneo peggioramento dei sintomi

Il massaggio può causare ecchimosi e sanguinamento nei soggetti a rischio.

Non va esercitata pressione diretta su ossa colpite da osteoporosi o da tumore diffusosi alle ossa (tumore metastatico).