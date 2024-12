La riflessologia è correlata alla massoterapia. La riflessologia si basa sulla pressione manuale di aree specifiche del palmo della mano, del piede o dell’orecchio. Si ritiene che queste aree corrispondano a diversi organi o apparati. Si pensa che la stimolazione di queste aree elimini il blocco di energia responsabile del dolore o dei sintomi nella corrispondente parte dell’organismo.

L’efficacia della riflessologia non è stata dimostrata in studi di alta qualità. Evidenze di bassa qualità dimostrano che la riflessologia è efficace per la gestione del dolore nella medicina palliativa (per alleviare i sintomi e lo stress nei soggetti gravemente malati).

