Terapia alimentare

La dieta paleo consiste nel consumo di alimenti che si presuppone venissero consumati nel passato remoto nel corso del Paleolitico (Età della pietra) quando il cibo veniva cacciato o raccolto. Ciò significa che è composto da cibi di origine animale e da piante selvatiche. La dieta, pertanto, prevede:

Un maggior consumo di proteine

Un minor consumo di carboidrati e, quando consumati, vengono ingerite prevalentemente frutta e verdura fresche povere di amidi

Un maggior consumo di fibre

Spesso, un maggior consumo di grassi, in particolare grassi monoinsaturi e polinsaturi

Vengono invece evitati gli alimenti che si ritiene non fossero reperibili durante il Paleolitico (come latticini, cereali, legumi, oli elaborati, zucchero raffinato, sale e caffè). I difensori affermano che la gente non è in grado di elaborare (metabolizzare) molti di questi cibi. Le conoscenze relative a ciò che veniva mangiato nel Paleolitico, tuttavia, sono limitate, e alcune evidenze indicano che in epoca paleolitica la dieta non era limitata come la moderna dieta paleo.

I difensori della dieta paleo affermano che essa riduce il rischio di coronaropatie, diabete di tipo 2 e molte malattie croniche. Inoltre, affermano che favorisce la perdita di peso, migliora le prestazioni atletiche, favorisce il sonno e migliora la funzione mentale. Tuttavia, le evidenze sul fatto che questa dieta abbia alcuno di questi effetti restano incoerenti.

I rischi della dieta paleo comprendono un introito inadeguato di determinati nutrienti (dovuto alla riduzione del consumo di cereali integrali e latticini) e, potenzialmente, un aumento del rischio di coronaropatia (dovuto all’aumento del consumo di grassi e proteine).